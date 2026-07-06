Лантратова направила обращение в ООН из-за удара ВСУ по автобусу под Белгородом

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова обратилась в структуры ООН из-за удара ВСУ по автобусу в Белгородской области. Речь идет об инциденте, произошедшем 6 июля. Об этом она рассказала в «Максе».
Она уточнила, что документы были отправлены верховному комиссару ООН по правам человека Фолькеру Тюрку и спецпредставителю генсека ООН Ванессе Фрезье.
«Направили очередные обращения в связи с ударом ВСУ по автобусу в Белгородской области шестого июля», — написала омбудсмен.
Лантратова также сообщила, что поддерживает постоянную связь с уполномоченным по правам человека в Белгородской области Жанной Киреевой. Она добавила, что Киреева уже связалась с родителями детей и пострадавшими взрослыми. Всем, по ее словам, оказывается всесторонняя помощь. Лантратова подчеркнула, что продолжит следить за развитием ситуации.
Ранее KP.RU писал, что украинский дрон вновь напал на пассажирский автобус в Белгородской области. Это случилось днем 6 июля. Всего пострадало шесть пассажиров, включая двух детей. Девочка, которой всего годик, сейчас лежит в больнице в крайне тяжелом состоянии. У нее выявлены осколочные ранения головы, шеи и грудной клетки. Мальчику 10 лет диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму.