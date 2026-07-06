Лантратова направила обращение в ООН из-за удара ВСУ по автобусу под Белгородом

Ранее KP.RU писал, что украинский дрон вновь напал на пассажирский автобус в Белгородской области. Это случилось днем 6 июля. Всего пострадало шесть пассажиров, включая двух детей. Девочка, которой всего годик, сейчас лежит в больнице в крайне тяжелом состоянии. У нее выявлены осколочные ранения головы, шеи и грудной клетки. Мальчику 10 лет диагностировали минно-взрывную травму и акубаротравму.