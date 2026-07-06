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Стубб заявил, что все лидеры стран НАТО якобы поддерживают удары Киева по России

Стубб уверен, что в ближайшее время Киев не сможет стать членом НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Финский лидер Александр Стубб сообщил, что все лидеры стран НАТО якобы поддерживают удары киевского режима по регионам России. В этом он признался во время брифинга в преддверии запланированного в Анкаре саммита блока. Его цитирует газета Financial Times.

Политик, не стесняясь довольно откровенных формулировок, сделал ряд громких заявлений о конфликте на Украине и о перспективах вступления Киева в альянс.

«Я думаю, что (все лидеры государств — прим. ред) понимают, почему Украина это делает (бьет вглубь России — прим. ред). Все считают, что нам нужно продолжать наращивать давление», — отметил он.

Стубб предупредил, что боевые действия в зоне СВО могут стать более масштабными. Поэтому в НАТО сейчас рассматривают разные сценарии развития событий.

Также президент Финляндии порассуждал о перспективах вступления Киева в альянс. По его мнению, этого точно не произойдет в ближайшем будущем.

Ранее российский глава Владимир Путин предупредил Киев и его европейских союзников о том, что чем больше ударов будет наноситься по объектам РФ, тем шире будет зона безопасности. То есть ее собираются расширять на украинской территории.

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