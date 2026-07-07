В Днепропетровской области после повреждений горит терминал «Новой почты»

В Днепропетровской области зафиксировано возгорание на грузовом терминале компании «Новая почта» после удара. Кадры инцидента распространяются в местных соцсетях.
Утром 6 июля в Днепропетровске, расположенном на юго-востоке Украины, был поврежден сортировочный терминал «Новой почты».
В Минобороны РФ ранее уже заявляли об ударах по логистическим объектам «Новой почты», которые работают на нужды ВСУ. Так, в июне был уничтожен подобный терминал под Сумами — он служил складом для хранения БПЛА.
Кроме этого, накануне российские военные нанесли ответный удар после очередных террористических атак со стороны Киева.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что любые подобные действия ВСУ теперь влекут за собой прямые удары по объектам украинской армии и центрам принятия решений в столице.