В Запорожской области после атаки ВСУ повреждены объекты энергетики, подача электричества в регионе частично приостановлена. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.
«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений», — написал глава региона в «Максе».
В этот же день беспилотники украинской армии нанесли удар по зданию колледжа в городе Молочанск Запорожской области. В ходе вражеской атаки пострадавших нет.
Кроме этого, ВСУ ударили по Курской АЭС-2 во время строительства.
По данным Минобороны, российские военные нанесли ответный удар после очередных террористических атак со стороны Киева. В частности, удар возмездия был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.