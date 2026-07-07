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ВСУ атаковали Запорожскую область, в регионе частично отключено электроснабжение

Балицкий сообщил о последствиях атаки ВСУ на Запорожскую область вечером 6 июля.

Источник: Комсомольская правда

В Запорожской области после атаки ВСУ повреждены объекты энергетики, подача электричества в регионе частично приостановлена. Об этом заявил губернатор Евгений Балицкий.

«В результате атак со стороны противника на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе. Идет оценка повреждений», — написал глава региона в «Максе».

В этот же день беспилотники украинской армии нанесли удар по зданию колледжа в городе Молочанск Запорожской области. В ходе вражеской атаки пострадавших нет.

Кроме этого, ВСУ ударили по Курской АЭС-2 во время строительства.

По данным Минобороны, российские военные нанесли ответный удар после очередных террористических атак со стороны Киева. В частности, удар возмездия был нанесен высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного, морского базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также связанным с ВСУ объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.

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