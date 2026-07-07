ТАСС: ВСУ пытаются заманить жителей Энергодара в ловушки по коридору эвакуации

«Противник с 27 июня упорно каждую ночь производил воздействие на жителей Энергодара с помощью дронов с ретрансляторами на предмет срочной эвакуации с 1 июля. Жителям пытаются внушить ложную информацию о так называемом “зеленом коридор” с 5 до 11 часов ежедневно, по которому из города всех якобы выпускают. При этом в указанное время ВСУ минируют дорогу из города магнитными минами, на которых двигающиеся в этот период машины подрываются», — сказали в оперслужбах.