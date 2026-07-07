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ТАСС: ВСУ пытаются заманить жителей Энергодара в ловушки по коридору эвакуации

Жители игнорируют все попытки украинских войск агитировать их уехать из города.

МЕЛИТОПОЛЬ, 7 июля. /ТАСС/. Украинские военные уже больше недели пытаются обмануть жителей Энергодара, по ночам запуская дроны с ретрансляторами с информацией о якобы срочной эвакуации по несуществующему «зеленому коридору» из города ежедневно с 5 до 11 утра. И именно в это время ВСУ дистанционно минируют дорогу из города — спутника Запорожской АЭС по указанному ими же маршруту, заявили ТАСС в оперативных службах региона.

«Противник с 27 июня упорно каждую ночь производил воздействие на жителей Энергодара с помощью дронов с ретрансляторами на предмет срочной эвакуации с 1 июля. Жителям пытаются внушить ложную информацию о так называемом “зеленом коридор” с 5 до 11 часов ежедневно, по которому из города всех якобы выпускают. При этом в указанное время ВСУ минируют дорогу из города магнитными минами, на которых двигающиеся в этот период машины подрываются», — сказали в оперслужбах.

Там подчеркнули, что жители Энергодара игнорируют все попытки украинских войск агитировать их уехать из города. Однако по указанной дороге ежедневно ездят люди с работы и обратно, по ней же доставляются в город продукты и другие жизненно важные грузы. Таким образом, ВСУ создают угрозу для гражданского населения.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщала ТАСС, что украинские военные стали системно минировать при помощи дронов и обстреливать подъездную к Энергодару дорогу, по которой ежедневно ездят сотрудники Запорожской АЭС. По ее словам, ВСУ целенаправленно пытаются нарушить транспортное сообщение и поставить под угрозу безопасность жителей.

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