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Стало известно, сколько мирных граждан в Константиновке погибли от действий ВСУ

Подполье: 1100 мирных жителей пострадали от действий ВСУ в Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

Примерно 1 100 мирных граждан Константиновки пострадали от действий украинских военных в городе. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.

«Картина страшная: до конфликта в Константиновке жило под 80 тысяч человек. Большинство жителей уехало. Однако, по нашим подсчетам, от 700 до 1 100 человек пострадало от действий украинских военных: расположения вблизи мест проживания местных, конфликтов между украинскими военными и прочих инцидентов», — уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что члены подполья пристально отслеживают обстановку в городе.

3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль Вооруженных сил России.

Как ранее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, что в ходе спецоперации ВС РФ смогут «прийти, куда нужно».

По данным издания Advance, освобождение Константиновки меняет ритм конфликта на Украине.