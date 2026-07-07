«Картина страшная: до конфликта в Константиновке жило под 80 тысяч человек. Большинство жителей уехало. Однако, по нашим подсчетам, от 700 до 1 100 человек пострадало от действий украинских военных: расположения вблизи мест проживания местных, конфликтов между украинскими военными и прочих инцидентов», — уточнил собеседник агентства.