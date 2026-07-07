Примерно 1 100 мирных граждан Константиновки пострадали от действий украинских военных в городе. Об этом ТАСС сообщили представители пророссийского подполья.
«Картина страшная: до конфликта в Константиновке жило под 80 тысяч человек. Большинство жителей уехало. Однако, по нашим подсчетам, от 700 до 1 100 человек пострадало от действий украинских военных: расположения вблизи мест проживания местных, конфликтов между украинскими военными и прочих инцидентов», — уточнил собеседник агентства.
Он подчеркнул, что члены подполья пристально отслеживают обстановку в городе.
3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль Вооруженных сил России.
Как ранее подчеркнул президент РФ Владимир Путин, что в ходе спецоперации ВС РФ смогут «прийти, куда нужно».
По данным издания Advance, освобождение Константиновки меняет ритм конфликта на Украине.