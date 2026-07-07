В Белгороде повреждены объекты энергетики из-за ракетной атаки ВСУ

Белгородская область подверглась массированной ракетной атаке ВСУ. В результате удара были повреждены объекты энергетики. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
Градоначальник уточнил, что пострадали три мирных жителя в селе Беловское, им оказывается медицинская помощь.
«Вновь повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении», — написал он в мессенджере Max.
Шуваев также заявил о возгораниях в результате атаки. Аварийные службы работают над устранением последствий и восстановлением нормальной работы систем жизнеобеспечения.
Ранее KP.RU сообщал, что в Херсонской области произошел масштабный сбой электроснабжения. По данным губернатора Владимира Сальдо, все округа региона полностью или частично остались без света.