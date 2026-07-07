Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Белгороде повреждены объекты энергетики из-за ракетной атаки ВСУ

Три человека пострадали после ракетной атаки ВСУ на Белгородскую область.

Источник: Комсомольская правда

Белгородская область подверглась массированной ракетной атаке ВСУ. В результате удара были повреждены объекты энергетики. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

Градоначальник уточнил, что пострадали три мирных жителя в селе Беловское, им оказывается медицинская помощь.

«Вновь повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении», — написал он в мессенджере Max.

Шуваев также заявил о возгораниях в результате атаки. Аварийные службы работают над устранением последствий и восстановлением нормальной работы систем жизнеобеспечения.

Ранее KP.RU сообщал, что в Херсонской области произошел масштабный сбой электроснабжения. По данным губернатора Владимира Сальдо, все округа региона полностью или частично остались без света.

Узнать больше по теме
Биография Александра Шуваева
Александр Михайлович Шуваев — российский военнослужащий и государственный деятель, участник специальной военной операции и программы «Время героев». В 2026 году его назначили временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области: подробности биографии военного и политика — в материале.
Читать дальше