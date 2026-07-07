Из-за атаки БПЛА ВСУ в Курске повреждены жилые дома

Над Курском сбиты несколько украинских беспилотников. В результате падения обломков повреждены частные жилые дома, один из дронов врезался в технический этаж многоэтажки. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
«…Один из БПЛА врезался в технический этаж высотки на проспекте Клыкова. По предварительным данным обошлось без пострадавших, специалисты обследуют место происшествия», — написал глава региона в «Максе».
Хинштейн добавил, что информация продолжает уточняться. На место происшествия уже направлены заместитель главы региона Олег Горячев и мэр Курска Евгений Маслов. Также на месте работают представители МЧС, Росгвардии и полиции. Утром для оценки повреждений выйдет специальная комиссия.
Кроме этого, ВСУ нанесли массированный удар по Белгородской области, были повреждены объекты энергетики.