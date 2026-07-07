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После обстрела ВСУ в Белгороде зафиксированы перебои с водой и электричеством

Шуваев проинформировал о последствиях ночного ракетного обстрела ВСУ Белгорода и Белгородского округа.

Источник: Комсомольская правда

В Белгороде и округе после ракетного обстрела со стороны ВСУ зафиксированы нарушения в подаче электроэнергии и водоснабжения. Серьезные повреждения получили объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил врио губернатора Александр Шуваев.

«…Вновь повреждена энергетическая инфраструктура, поэтому в отдельных районах Белгорода и нескольких муниципалитетах есть перебои в электро- и водоснабжении», — говорится в сообщении Шуеваева в «Максе».

Шуваев отметил, что экстренные службы прилагают все усилия для оперативной ликвидации последствий террористической атаки со стороны Киева.

Шуваев сообщил об атаке на регион около 00:36 по мск. Градоначальник также заявил, что в ходе инцидента пострадали три мирных жителя в селе Беловское.

Кроме того, этой же ночью в небе над Курском сбили несколько вражеских беспилотников, в результате падения обломков дронов были повреждены частные жилые дома.

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