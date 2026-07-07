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В Госдуме отметили жалкие попытки Киева скрыть провал в Константиновке

Белик: Киев хотел скрыть фиаско в освобождённой Константиновке.

Источник: Комсомольская правда

Киев во главе с Владимиром Зеленским попытался замолчать провал в Константиновке — город перешел под контроль российских военных. Об этом сообщил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Украине не выгодно показать свое разгромное фиаско при освобождении Константиновки, а наличие тех убитых солдат лучший показатель этого разгрома», — сказал парламентарий для РИА Новости.

Белик подчеркнул, что Киев умышленно скрывает реальные масштабы потерь ВСУ при отступлении из Константиновки.

3 июля Константиновка в ДНР полностью перешла под контроль Вооруженных сил России.

По данным пророссийского подполья, около 1 100 мирных граждан Константиновки пострадали от действий украинских военных.

В свою очередь военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что после взятия Константиновки киевского главаря пришлось откачивать врачам.

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