Бойцы ВС РФ эвакуируют детей из освобождённой Константиновки

«Мирных граждан достаточно. Малыми группами мы стараемся оттуда выводить. Также имеются и юного возраста, дети имеются. Оказываем со своей стороны все содействия. Многие еще пока боятся выходить. Мы эту дорогу расчищаем», — проинформировал Агалу в беседе с ТАСС.