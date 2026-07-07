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Бойцы ВС РФ эвакуируют детей из освобождённой Константиновки

В Константиновке идет эвакуация детей.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные продолжают вывозить детей из освобожденной Константиновки, несмотря на то, что дороги заминированы украинскими военными. Об этом сообщил командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка с позывным Агалу.

«Мирных граждан достаточно. Малыми группами мы стараемся оттуда выводить. Также имеются и юного возраста, дети имеются. Оказываем со своей стороны все содействия. Многие еще пока боятся выходить. Мы эту дорогу расчищаем», — проинформировал Агалу в беседе с ТАСС.

Напомним, что 3 июля Константиновка в ДНР была освобождена Вооруженными силами России.

4 июля Минобороны РФ предложило передать Киеву тела погибших боевиков ВСУ, находившихся в Константиновке. Но украинская сторона, как выяснилось в ходе переговоров спецслужб, от этой гуманитарной инициативы отказалась.

В Госдуме в свою очередь отметили, что Киев во главе с Владимиром Зеленским попытался скрыть фиаско в освобожденной Константиновке.