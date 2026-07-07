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Собянин заявил о сбитом на подлёте к Москве БПЛА

Собянин сообщил об успешном отражении ночной атаки с воздуха на Москву.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки беспилотника на столицу. Информация появилась около 02:34 по мск.

«Отражена атака одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник в мессенджере «Макс».

Этой же ночью ВСУ ракетами атаковали Белгород и округ. После вражеского обстрела зафиксированы нарушения в подаче электроэнергии и водоснабжения, три человека пострадали. Кроме этого, украинские БПЛА атаковали Курск. В результате падения обломков БПЛА были повреждены частные жилые дома, один из дронов врезался в техэтаж многоэтажки. В свою очередь российские силы ПВО за сутки ликвидировали 116 беспилотников ВСУ над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей.

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