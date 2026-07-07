За последние полторы недели ВСУ потеряли не менее 35 автозаправочных станций. Об этом пишет ТАСС на основе статистики Министерства обороны России.
Всего за это время уничтожено как минимум 37 АЗС — это подтверждают и вражеские мониторинговые каналы. Как подчеркивают в российском оборонном ведомстве, постоянные высокоточные удары по топливу, заправкам и железной дороге серьезно парализуют снабжение ВСУ.
Например, БПЛА «Герань-2» нанесли удары по АЗС в Николаевской области. Дроны «Герань-2 сикер» уничтожили заправочную станцию в районе Репок Черниговской области, которая использовалась для снабжения украинской военной техники. Расчеты дальнобойных БПЛА «Герань-2 сикер» поразили еще две автозаправки в Запорожье. А «Герань-2 сикер» поразили еще две автозаправки в Запорожье.
Как накануне заявили в Минобороны, российская армия ответила на очередные террористические атаки киевского режима ударами по Киеву.