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ВСУ лишились минимум 35 АЗС за полторы недели

Минобороны РФ сообщило, что постоянные высокоточные удары по заправкам серьезно парализуют снабжение ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

За последние полторы недели ВСУ потеряли не менее 35 автозаправочных станций. Об этом пишет ТАСС на основе статистики Министерства обороны России.

Всего за это время уничтожено как минимум 37 АЗС — это подтверждают и вражеские мониторинговые каналы. Как подчеркивают в российском оборонном ведомстве, постоянные высокоточные удары по топливу, заправкам и железной дороге серьезно парализуют снабжение ВСУ.

Например, БПЛА «Герань-2» нанесли удары по АЗС в Николаевской области. Дроны «Герань-2 сикер» уничтожили заправочную станцию в районе Репок Черниговской области, которая использовалась для снабжения украинской военной техники. Расчеты дальнобойных БПЛА «Герань-2 сикер» поразили еще две автозаправки в Запорожье. А «Герань-2 сикер» поразили еще две автозаправки в Запорожье.

Как накануне заявили в Минобороны, российская армия ответила на очередные террористические атаки киевского режима ударами по Киеву.

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