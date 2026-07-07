Собянин сообщил об уничтожении девятого беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны России сбили уже девять беспилотников ВСУ, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Ещё пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, сбиты силами ПВО Минобороны», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Собянин позже добавил, что ликвидировали еще три БПЛА. На местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят необходимые мероприятия и оценивают последствия произошедшего.
Напомним, киевский режим в ночь на 7 июля уже пытался атаковать Москву. Собянин уточнял, что тогда средствами ПВО был сбит один украинский дрон.
Ранее KP.RU сообщал, что Белгородская область подверглась массированной ракетной атаке ВСУ. Врио губернатора региона Александр Шуваев подчеркивал, что в результате удара были повреждены объекты энергетики. Также пострадали три мирных жителя.