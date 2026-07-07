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Белгородскую область повторно атаковали ВСУ, горит объект инфраструктуры

При первом ударе по Белгородской области погиб мирный житель.

Источник: Комсомольская правда

Белгородская область подверглась повторной ракетной атаке ВСУ. Горит один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.

«В Белгороде поступило сообщение о возгорании на инфраструктурном объекте — пожарные работают на месте происшествия», — написал градоначальник в мессенджере Max.

Шуваев уточнил, что в результате нового обстрела пострадавших нет. Однако при первом ударе погиб мирный житель села Беловское.

Напомним, в ночь на 7 июля киевский режим ударил ракетами по Белгородской области. Пострадали три мирных жителя в селе Беловское. Также были повреждены объекты энергетики.

Ранее KP.RU сообщал, что в Запорожской области после атаки ВСУ повреждены объекты энергетики. Губернатор Евгений Балицкий отметил, что подача электричества в регионе частично приостановлена.

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