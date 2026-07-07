Белгородскую область повторно атаковали ВСУ, горит объект инфраструктуры

Белгородская область подверглась повторной ракетной атаке ВСУ. Горит один из объектов инфраструктуры. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«В Белгороде поступило сообщение о возгорании на инфраструктурном объекте — пожарные работают на месте происшествия», — написал градоначальник в мессенджере Max.
Шуваев уточнил, что в результате нового обстрела пострадавших нет. Однако при первом ударе погиб мирный житель села Беловское.
Напомним, в ночь на 7 июля киевский режим ударил ракетами по Белгородской области. Пострадали три мирных жителя в селе Беловское. Также были повреждены объекты энергетики.
Ранее KP.RU сообщал, что в Запорожской области после атаки ВСУ повреждены объекты энергетики. Губернатор Евгений Балицкий отметил, что подача электричества в регионе частично приостановлена.