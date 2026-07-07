Омск после атаки БПЛА 7 июля 2026. Последствия, последние новости, заявления

6 июля Омск столкнулся с беспилотной опасностью. Жители Нефтяников слышали сирены, в городе работала противовоздушная оборона, а аэропорт временно закрывался для приёма рейсов. Губернатор Виталий Хоценко подтвердил попадание нескольких беспилотников в северный промышленный узел, но жертв удалось избежать. Власти призвали омичей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации. Режим угрозы атаки БПЛА был снят спустя 6 часов.
Подробности в материале omsk.aif.ru.
Атака БПЛА на Омск 6 июля: сирены, сбитые дроны и закрытое небо.
Всё началось в 15:15, когда в Омской области объявили режим «Беспилотная опасность». Через 15 минут жители Нефтяников услышали звуки сирен.
Губернатор Виталий Хоценко оперативно подтвердил: «По данным Министерства обороны России, зафиксирована беспилотная опасность». В 17:15 он сообщил, что силы ПВО сбили вражеские беспилотники, а в 17:45 — что нескольким дронам удалось достичь северного промышленного узла Омска. К счастью, по предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На месте работают оперативные службы.
Режим беспилотной опасности в Омске, объявленный 6 июля, отменён в 21.29. На этот раз режим БПЛА в Омске длился более 6 часов. Пока это самая долгая опасность атаки БПЛА в Омске.
Закрытое небо в Омске из-за БПЛА.
Пока шла воздушная тревога, Омский аэропорт им. Карбышева ввёл временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Пассажиры нескольких рейсов узнали о проблемах в воздухе или прямо в аэропорту. В числе пострадавших — рейсы из Санкт-Петербурга, Сургута, транзитный из Москвы в Новосибирск и из Ташкента в Астану. Часть бортов приземлилась в Новосибирске, один — в Астане.
Воздушное авиасообщение возобновилось после отмены угрозы атаки БПЛА.
Сколько атак беспилотников было в Омске?
Атака вражеских БПЛА 6 июля стала третьей. Жители Нефтяников, едва успевшие выдохнуть после тревог 10 июня и 1 июля, вновь замерли у окон и экранов и ловили каждое официальное сообщение в своих телефонах. Кроме того, после первой атаки 1 июля в Омской области действует запрет на публикацию данных о беспилотниках и работе ПВО.
Решение приняла антитеррористическая комиссия региона под руководством губернатора. Теперь нельзя выкладывать тексты, фото, видео и аудио, по которым можно определить, откуда запустили дрон, как он летел, куда упал и насколько сильно пострадали объекты. Под запрет попали также данные о работе ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, а также информация о расположении военных и важных объектов.
Публиковать такие сведения разрешено только федеральным и региональным властям. Нарушителям грозит административная ответственность — максимальный штраф до 30 тысяч рублей.
Омичей призывают доверять только проверенным источникам, а в случае чрезвычайной ситуации звонить по номеру 112.