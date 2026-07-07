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Марочко сообщил о закреплении ВС РФ на окраинах харьковской Казачьей Лопани

Российские подразделения наращивают контроль в Харьковской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские подразделения закрепились на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани в Харьковской области и продолжают расширять зону контроля. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«Есть закрепление на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани», — сказал эксперт в интервью ТАСС.

Марочко уточнил, что ВС России именно с этого участка продолжают расширение контролируемой территории. Российские бойцы ведут продвижение сразу в двух направлениях — западном и восточном.

Ранее KP.RU сообщал, что 3 июля Константиновка в Донецкой Народной Республике полностью перешла под контроль Вооруженных сил России. Политолог Александр Михайлов отметил, что западные страны пытаются не заметить успех российских военных в населенном пункте.