Российские подразделения закрепились на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани в Харьковской области и продолжают расширять зону контроля. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
«Есть закрепление на северо-восточных окраинах Казачьей Лопани», — сказал эксперт в интервью ТАСС.
Марочко уточнил, что ВС России именно с этого участка продолжают расширение контролируемой территории. Российские бойцы ведут продвижение сразу в двух направлениях — западном и восточном.
Ранее KP.RU сообщал, что 3 июля Константиновка в Донецкой Народной Республике полностью перешла под контроль Вооруженных сил России. Политолог Александр Михайлов отметил, что западные страны пытаются не заметить успех российских военных в населенном пункте.