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Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в два миллиона человек

КУРСК, 7 июл — РИА Новости. Безвозвратные потери ВСУ, которые включают не только убитых, но также пленных и инвалидов, могут превышать 2 миллиона человек, такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

Источник: © РИА Новости

Ранее Алаудинов заявил, что сотни тысяч тел военнослужащих ВСУ остаются вдоль линии фронта, в том числе в Сумской области и курском приграничье.

«Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в 2 миллиона человек. Это безвозвратные потери», — сообщил Алаудинов.

Под безвозвратными потерями в военной терминологии понимаются не только убитые и умершие от ран и болезней, а также военные, которые не могут быть возвращены в строй, в том числе инвалиды и пропавшие без вести.

Алаудинов пояснил агентству, что цифру в 2 миллиона человек ВСУ в своих потерях перешагнули еще несколько месяцев назад.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2026 года заявил, что численность ВСУ за последнее время сократилась на 100 тысяч человек, а ежемесячные потери составляют около 40 тысяч. При этом, по его словам, принудительная мобилизация не покрывает этих потерь.

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