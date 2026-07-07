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Бойцы «Запада» за сутки уничтожили 29 БПЛА самолетного типа и 65 тяжелых дронов ВСУ

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Запад» за сутки составили 65 тяжелых квадрокоптеров, 29 беспилотников самолетного типа, а также 2 склада боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.

Источник: РИА "Новости"

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 29 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 65 тяжелых квадрокоптеров, управляемый авиационный боеприпас и три барражирующих боеприпаса противника», — сказал он.

Бигма отметил, что бойцами группировки вскрыты и уничтожены 2 полевых склада боеприпасов, 46 пунктов управления БПЛА и станция спутниковой связи Starlink.

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