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В Минобороны назвали число безвозвратных потерь ВСУ

Алаудинов: безвозвратные потери ВСУ могут превышать 2 миллиона боевиков.

Источник: Комсомольская правда

Безвозвратные потери украинской армии, включая убитых, пленных и небоеспособных, могут превышать 2 млн человек. Об этом РИА Новости сообщил заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

«Мы давно уже фиксировали, что украинские формирования перешагнули в своих потерях цифру в 2 миллиона человек. Это безвозвратные потери», — сказал командир.

Как пояснил Алаудинов, украинские войска преодолели планку в два миллиона потерь уже несколько месяцев назад.

В военной терминологии под безвозвратными потерями понимаются не только убитые и те, кто умер от ран, но и все, кто уже не может быть в строю — в том числе тяжелораненые, ставшие инвалидами, и пропавшие без вести.

Тем временем Генштаб РФ сообщил, что ВСУ потеряли около 13,5 тыс. бойцов в ходе боев за Константиновку.