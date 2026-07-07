МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. ВС России за 12 дней уничтожили более 35 АЗС, использовавшихся в интересах ВСУ, следует из данных Минобороны, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Всего в период с 25 июня по 7 июля были уничтожены как минимум 37 автозаправок. Регулярные высокоточные удары по хранилищам топлива, АЗС и железнодорожным узлам, как отмечали в министерстве, парализуют транспортную логистику ВСУ.
Так, 25 июня ведомство сообщало, что расчеты ударных БПЛА «Герань — 2» поразили автозаправочные станции в Николаевской области. На следующий день расчеты БПЛА «Герань — 2 Сикер» уничтожили автозаправочную станцию, снабжавшую военную технику ВСУ, в Черниговской области в районе Репок. Двадцать седьмого июня расчеты «Сикеров» уничтожили две автозаправочные станции в Запорожье.
Тридцатого июня в Минобороны сообщили, что расчеты отдельной бригады войск БПС «Варяг» с помощью дронов поразили 25 автозаправочных станций и несколько цистерн с ГСМ в ряде населенных пунктов.
Второго июля войска беспилотных систем ударили «Геранями» по целям в районе населенного пункта Снигиревка Николаевской области. Была поражена АЗС, используемая в интересах ВСУ.
Расчеты беспилотных летательных аппаратов «Герань — 2 Сикер» и «Герань — 4 Сикер», согласно сообщению Минобороны от 5 июля, нанесли удары по автозаправочным станциям в Черниговской области, которые ВСУ активно использовали для заправки автомобильной техники. Были уничтожены три АЗС в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Шестого июля стало известно об ударах по бензовозу и трем автозаправочным станциям, используемым в интересах ВСУ, в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области.
В ответ на атаки украинских боевиков на мирное население армия последовательно бьет по центрам принятия решений и командным пунктам, а также предприятиям, которые киевский режим использует совместно с натовскими специалистами, ответственными за поставки комплектующих, предоставление разведданных и целенаведение.