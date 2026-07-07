ТАСС: ВСУ пытаются заманить жителей Энергодара в ловушку зеленого коридора

ВСУ более недели распространяют среди жителей Энергодара сообщения о якобы существующем «зеленом коридоре» для эвакуации. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах региона.
С 27 июня в ночное время дроны передают жителям города информацию о необходимости срочно покинуть Энергодар по несуществующему маршруту эвакуации, который якобы действует ежедневно с 5:00 до 11:00.
«При этом в указанное время ВСУ минируют дорогу из города магнитными минами, на которых двигающиеся в этот период машины подрываются», — уточнили в оперслужбах.
Представители служб отметили, что жители Энергодара не поддаются на подобные сообщения. При этом по указанной дороге ежедневно передвигаются граждане, направляющиеся на работу.
Ранее KP.RU сообщал, что российские военные вывозили гражданских из Константиновки, когда по ним ВСУ нанесли удар. Боевики атаковали мирных людей FPV-дронами, предположительно, чтобы они не могли раскрыть местоположение позиций армии Украины.