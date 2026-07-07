ТАСС: на севере Черниговской области не осталось работающих АЗС

Ранее силовики сообщили, что ВСУ лишились АЗС на основных маршрутах в Сумской области в результате ударов российских военных. В конце июня Минобороны России сообщало сразу о нескольких ударах по важным энергетическим объектам, используемым в интересах ВСУ, в Киевской, Сумской, Черниговской областях и на оккупированной ВСУ части ДНР. В результате удара по подстанции 330 кВ в Конотопе Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВСУ. В Черниговской области ударом «Герань-2 сикер» в районе населенного пункта Репки уничтожена автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной техники. Как следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны России, ВСУ лишились за полторы недели как минимум трех с половиной десятков АЗС.