ТАСС: на севере Черниговской области не осталось работающих АЗС

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Работающих автозаправочных станций (АЗС) на севере Черниговской области фактически не осталось. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов российских войск по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось работающих автозаправочных станций. В областном центре планируют с 10 июля ограничить розничную продажу топлива для гражданского населения», — сказал собеседник агентства.
Ранее силовики сообщили, что ВСУ лишились АЗС на основных маршрутах в Сумской области в результате ударов российских военных. В конце июня Минобороны России сообщало сразу о нескольких ударах по важным энергетическим объектам, используемым в интересах ВСУ, в Киевской, Сумской, Черниговской областях и на оккупированной ВСУ части ДНР. В результате удара по подстанции 330 кВ в Конотопе Сумской области был обесточен ряд промышленных объектов и предприятий, работавших в интересах ВСУ. В Черниговской области ударом «Герань-2 сикер» в районе населенного пункта Репки уничтожена автозаправочная станция, активно использовавшаяся для заправки военной техники. Как следует из подсчетов ТАСС на основе данных Минобороны России, ВСУ лишились за полторы недели как минимум трех с половиной десятков АЗС.