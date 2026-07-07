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Один БПЛА сбили в небе над Башкирией

Об этом сообщили в Минобороны России.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Вчера, 6 июля, с 8:00 до 20:00 по московскому времени дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Башкирией.

Всего над регионами страны в этот день сбили 116 БПЛА.

Напомним, вчера в Башкирии вводили режим беспилотной опасности. Также временно приостанавливал работу аэропорт Уфы.

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