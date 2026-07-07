МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Солдаты ВСУ с презрением относятся к мобилизованным, которых «вернули» из Европы. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.
«Среди солдат, которые воюют с 2022 года, к тем, кого принудительно вернули из Европы, отношение однозначно презрительное — их считают трусами и предателями. Аргумент простой: ты сбежал, пока другие воевали, а теперь тебя пригнали, как барана, и ты встал в строй. Никакого уважения к таким нет и быть не может», — сказал собеседник агентства.
По его информации, солдаты ВСУ называют таких «евробеженцами», «тыловиками» и используют как пушечное мясо на самых опасных участках. Среди украинских военных говорят, что эти люди сознательно уехали, чтобы избежать мобилизации, и вряд ли станут надежными защитниками киевского режима, добавил собеседник агентства.
В подполье отметили, что еще больше возвращенных солдат ВСУ деморализует тот факт, что Европа сама выталкивает их обратно. Так, с марта 2027 года мужчин от 23 до 60 лет могут лишить статуса временной защиты.
«ВСУ это не укрепляет, а добивает: в подразделениях зреет глухое озлобление на “счастливчиков”, которые сначала сидели в тепле, а теперь пришли на готовые позиции. Так что да, статус “возвращенца” — это клеймо, с которым не живут, а умирают», — заключил собеседник ТАСС.