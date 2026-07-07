Подполье: военные ВСУ презирают вернувшихся из Европы мобилизованных

«Среди солдат, которые воюют с 2022 года, к тем, кого принудительно вернули из Европы, отношение однозначно презрительное — их считают трусами и предателями. Аргумент простой: ты сбежал, пока другие воевали, а теперь тебя пригнали, как барана, и ты встал в строй. Никакого уважения к таким нет и быть не может», — сказал собеседник агентства.