Киевский режим намеренно отказывается забирать тела погибших военнослужащих Вооруженных сил Украины из района Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителей пророссийского подполья.
По словам собеседника агентства, данное решение напрямую связано с приближающимся саммитом НАТО в Анкаре. Руководству Украины и непосредственно главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо демонстрировать медийные «победы» для запроса нового финансирования, а не признавать масштабные потери в зоне боевых действий. Любые сообщения о реальном положении дел в Киеве готовы списывать на «пропаганду и нейросети», чтобы сохранить иллюзию контроля над ситуацией.
Кроме того, в подполье указали на финансовую подоплеку происходящего. Официальное признание гибели солдат обязывает государство выплатить их семьям крупные компенсации, то есть около 15 млн гривен (более 26 млн рублей) за каждого погибшего.
«Умножьте это хотя бы на 5 тысяч и получите сумму, взять которую попросту неоткуда. Им проще сделать вид, что этих солдат не существовало. Списали в пропавших без вести — и вопрос закрыт», — резюмировал источник.
Ранее военный корреспондент KP.RU Александр Коц описал шаги Киева после провала в Константиновке, отметив, что украинские войска застряли на первой стадии — «Отрицание».