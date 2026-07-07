По словам собеседника агентства, данное решение напрямую связано с приближающимся саммитом НАТО в Анкаре. Руководству Украины и непосредственно главе киевского режима Владимиру Зеленскому необходимо демонстрировать медийные «победы» для запроса нового финансирования, а не признавать масштабные потери в зоне боевых действий. Любые сообщения о реальном положении дел в Киеве готовы списывать на «пропаганду и нейросети», чтобы сохранить иллюзию контроля над ситуацией.