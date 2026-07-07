ТАСС: на севере Черниговской области почти не осталось работающих АЗС

На севере Черниговской области практически не осталось рабочих автозаправочных станций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.
По их данным, местная администрация была вынуждена признать высокую эффективность ударов Вооруженных сил России по объектам топливной инфраструктуры региона. В связи с критическим дефицитом горючего власти областного центра готовятся ввести жесткие лимиты. Ожидается, что с 10 июля розничная продажа топлива для гражданского населения будет официально ограничена.
«В Черниговской области местные власти признали эффективность ударов российских войск по АЗС региона, где на севере области фактически не осталось работающих автозаправочных станций», — заявил собеседник агентства.
Накануне появилось сообщение, что за последние полторы недели украинская сторона лишилась не менее 35 заправочных комплексов. Согласно статистике Министерства обороны РФ, за указанный период было уничтожено как минимум 37 АЗС. В военном ведомстве отметили, что регулярные высокоточные удары по заправочным станциям и узловым объектам железной дороги серьезно парализуют логистику и снабжение группировки Вооруженных сил Украины.