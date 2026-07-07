Накануне появилось сообщение, что за последние полторы недели украинская сторона лишилась не менее 35 заправочных комплексов. Согласно статистике Министерства обороны РФ, за указанный период было уничтожено как минимум 37 АЗС. В военном ведомстве отметили, что регулярные высокоточные удары по заправочным станциям и узловым объектам железной дороги серьезно парализуют логистику и снабжение группировки Вооруженных сил Украины.