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Омичам рассказали, где искать ближайшие убежища от беспилотников

Мэрия выложила карту.

Источник: Om1 Омск

Омичам показали карту убежищ, пунктов эвакуации и выдачи средств защиты. Обновлённую информацию о городской инфраструктуре гражданской обороны опубликовала администрация Омска.

На портале в разделе «Карты безопасности» размещены сведения о 1 972 простейших укрытиях. К ним относятся подвалы жилых домов, подземные пешеходные переходы и другие сооружения, которые могут использоваться для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций.

Кроме того, на карте можно найти пункты выдачи средств индивидуальной защиты, адреса сборных эвакуационных пунктов и учебно-консультационных центров, где проводят занятия по гражданской обороне и действиям в чрезвычайных ситуациях.

Узнать адрес ближайшего укрытия жители также могут в окружной администрации, своей управляющей компании или по телефону Единой дежурно-диспетчерской службы Омска — 78−78−78.

В мэрии напомнили, что информация о ближайшем укрытии должна быть размещена на информационных стендах в каждом подъезде многоквартирного дома.