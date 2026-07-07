Омичам рассказали, где искать ближайшие убежища от беспилотников

На портале в разделе «Карты безопасности» размещены сведения о 1 972 простейших укрытиях. К ним относятся подвалы жилых домов, подземные пешеходные переходы и другие сооружения, которые могут использоваться для защиты населения в случае чрезвычайных ситуаций.