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Эксперт предположил, откуда запустили БПЛА, атаковавшие Омск 6 июля

6 июля в Омской области в третий раз объявили режим «Беспилотная опасность».

Источник: Аргументы и факты

Силы противовоздушной обороны предотвратили атаку беспилотников на Омскую область — в небе над регионом уничтожили дроны противника. Как рассказал губернатор Виталий Хоценко, сейчас специалисты уточняют последствия попытки атаки.

6 июля в Омской области в третий раз объявили режим «Беспилотная опасность». Регион при этом стал самым восточным, где вводили такой режим.

Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился соображениями о том, откуда могли запустить дроны. По его словам, расстояние от приграничных с Украиной районов до Омска очень большое: если дроны летят оттуда, их боевая часть будет небольшой, потому что почти весь запас уйдёт на топливо. Эксперт не исключает, что для запусков могли использовать стартовые площадки на территории Казахстана.

В пользу этой версии, отметил Джерелиевский, говорит тот факт, что в казахстанских степях уже находили обломки беспилотников. Он также допустил, что противник может тайно завозить дроны и развёртывать их на площадках в степной зоне.

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