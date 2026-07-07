Эксперт предположил, откуда запустили БПЛА, атаковавшие Омск 6 июля

Военный эксперт Борис Джерелиевский в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился соображениями о том, откуда могли запустить дроны. По его словам, расстояние от приграничных с Украиной районов до Омска очень большое: если дроны летят оттуда, их боевая часть будет небольшой, потому что почти весь запас уйдёт на топливо. Эксперт не исключает, что для запусков могли использовать стартовые площадки на территории Казахстана.