Силы ПВО за ночь уничтожили 452 украинских БПЛА

За ночь средствами противовоздушной обороны было уничтожено 452 украинских беспилотных летательных аппарата над территорией российских регионов, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Как следует из заявления оборонного ведомства, «в течение ночи в период с 20.00 6 июля до 8.00 7 июля дежурным средствами ПВО перехвачены и уничтожены 452 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей».