Камчатским морпехам в зоне СВО доставили более тонны гребешка

Губернатор региона Владимир Солодов отметил, что на передовую регулярно передают оборудование — дроны, тепловизоры, средства связи, но не менее важно поддерживать бойцов и другими способами. По его словам, камчатские деликатесы разнообразят рацион защитников и напомнят им о доме. Губернатор договорился с руководством ООО «Тымлатский рыбокомбинат» о том, что такие поставки станут системными.