Камчатским морпехам в зоне СВО доставили более тонны гребешка

Камчатские морпехи в зоне специальной военной операции получили более тонны гребешка — деликатес доставили бойцам 40-й гвардейской бригады морской пехоты, сообщили в правительстве Камчатского края.
Губернатор региона Владимир Солодов отметил, что на передовую регулярно передают оборудование — дроны, тепловизоры, средства связи, но не менее важно поддерживать бойцов и другими способами. По его словам, камчатские деликатесы разнообразят рацион защитников и напомнят им о доме. Губернатор договорился с руководством ООО «Тымлатский рыбокомбинат» о том, что такие поставки станут системными.
Ранее жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Ежемесячно в зону СВО уходят посылки с продуктами, средствами личной гигиены, теплой одеждой и другими необходимыми вещами.