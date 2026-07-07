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Камчатским морпехам в зоне СВО доставили более тонны гребешка

Губернатор Камчатского края Солодов заявил, что местные деликатесы напомнят бойцам СВО о доме.

Источник: Комсомольская правда

Камчатские морпехи в зоне специальной военной операции получили более тонны гребешка — деликатес доставили бойцам 40-й гвардейской бригады морской пехоты, сообщили в правительстве Камчатского края.

Губернатор региона Владимир Солодов отметил, что на передовую регулярно передают оборудование — дроны, тепловизоры, средства связи, но не менее важно поддерживать бойцов и другими способами. По его словам, камчатские деликатесы разнообразят рацион защитников и напомнят им о доме. Губернатор договорился с руководством ООО «Тымлатский рыбокомбинат» о том, что такие поставки станут системными.

Ранее жители Зеленограда отправили более двух тонн гуманитарной помощи для российских военнослужащих. Ежемесячно в зону СВО уходят посылки с продуктами, средствами личной гигиены, теплой одеждой и другими необходимыми вещами.

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