Российская армия нанесла удары по украинским АЗС в ДНР

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине. При этом он отмечал, что украинская сторона продолжает атаковать мирную инфраструктуру в российских городах и населенных пунктах.