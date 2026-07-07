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Российская армия нанесла удары по украинским АЗС в ДНР

ВС РФ поразили объекты ВСУ в Краматорске, Шахтерском, Омельнике и других точках в ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Российская армия нанесла удары по автозаправочным станциям и цистернам с топливом в подконтрольной ВСУ части ДНР. Об этом сообщило Минобороны России. Ведомство опубликовало кадры поражения объектов топливной инфраструктуры. Удары наносили расчеты центра «Рубикон».

«Объекты топливной инфраструктуры активно использовались в интересах подразделений ВСУ», — говорится в сообщении.

По данным Минобороны, поражены цели в Краматорске, Шахтерском, Преображенке, Омельнике, Михайло-Лукашове, Александровке и Просяной. Среди них были автозаправочные станции и цистерны с топливом.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что ВС РФ наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине. При этом он отмечал, что украинская сторона продолжает атаковать мирную инфраструктуру в российских городах и населенных пунктах.