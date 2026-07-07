«Это клеймо»: в ВСУ начали презирать определенную категорию мобилизованных

Ранее в подполье рассказали об изменении состава иностранных наемников. Теперь большинство из них — выходцы из Латинской Америки. Как выяснилось, европейских и американских наемников считают «дорогими и капризными», тогда как латиноамериканцев — более «удобными» для ВСУ, так как им платят меньше и часто отправляют на самые тяжелые участки.