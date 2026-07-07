В рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) обостряются внутренние конфликты. Украинские военные, принимающие участие в боях с 2022 года, с глубоким презрением относятся к мобилизованным, которых принудительно вернули из европейских стран. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.
По словам собеседника агентства, опытные солдаты называют пополнение «евробеженцами» и «тыловиками», считая их трусами и предателями, которые отсиживались в тепле, пока другие погибали. В результате их без всякого уважения используют как пушечное мясо на самых опасных участках.
Ситуацию ухудшает жесткая позиция Евросоюза, где с марта 2027 года мужчин от 23 до 60 лет могут лишить статуса временной защиты. Фактор того, что Европа сама выталкивает беженцев назад, окончательно деморализует призывников.
В подполье подчеркивают, что статус «возвращенца» стал в ВСУ смертельным клеймом, а в подразделениях зреет глухое озлобление, которое лишь добивает боевой дух армии.
«В подразделениях зреет глухое озлобление на счастливчиков, которые сначала сидели в тепле, а теперь пришли на готовые позиции. Так что да, статус возвращенца — это клеймо, с которым не живут, а умирают», — сказал собеседник издания.
Ранее в подполье рассказали об изменении состава иностранных наемников. Теперь большинство из них — выходцы из Латинской Америки. Как выяснилось, европейских и американских наемников считают «дорогими и капризными», тогда как латиноамериканцев — более «удобными» для ВСУ, так как им платят меньше и часто отправляют на самые тяжелые участки.