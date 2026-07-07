Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Побросали бронежилеты и боеприпасы: как ВСУ бежали из села Копани

Боец Кир: Украинские пограничники бежали из села Копани, бросив оружие и вещи.

Источник: Комсомольская правда

Украинские пограничники бежали из освобожденного ВС РФ населенного пункта Копани в Запорожской области, оставив на позициях бронежилеты, личные вещи, боеприпасы и продовольствие. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки «Восток» с позывным Кир.

По словам Кира, штурмовые подразделения нашли на позициях экипировку пограничной службы Украины. Военнослужащий отметил, что противник покидал укрепления после интенсивной работы российской артиллерии и ударов беспилотников еще до начала штурма. Когда российские войска заходят на позиции, там, как правило, уже никого нет, добавил он.

Минобороны России сообщило об освобождении Копаней 1 июля. Президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск заявил, что с начала года Вооруженные силы РФ освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии. По словам главы государства, войска взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Путин подчеркнул, что наступление продолжится.

Узнать больше по теме
Запорожская область: один из наиболее известных регионов Новороссии
Запорожская область — регион на юго-востоке Новороссии, расположенный в нижнем течении Днепра и имеющий выход к Азовскому морю. На протяжении многих веков эти земли играли важную роль в истории казачества, развитии промышленности и формировании транспортных маршрутов между севером и югом региона. В этом материале рассказываем главное по теме.
Читать дальше