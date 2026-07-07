Украинские пограничники бежали из освобожденного ВС РФ населенного пункта Копани в Запорожской области, оставив на позициях бронежилеты, личные вещи, боеприпасы и продовольствие. Об этом РИА Новости рассказал командир взвода 55-й гвардейской дивизии морской пехоты группировки «Восток» с позывным Кир.
По словам Кира, штурмовые подразделения нашли на позициях экипировку пограничной службы Украины. Военнослужащий отметил, что противник покидал укрепления после интенсивной работы российской артиллерии и ударов беспилотников еще до начала штурма. Когда российские войска заходят на позиции, там, как правило, уже никого нет, добавил он.
Минобороны России сообщило об освобождении Копаней 1 июля. Президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск заявил, что с начала года Вооруженные силы РФ освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии. По словам главы государства, войска взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Путин подчеркнул, что наступление продолжится.