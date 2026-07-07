Побросали бронежилеты и боеприпасы: как ВСУ бежали из села Копани

Минобороны России сообщило об освобождении Копаней 1 июля. Президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск заявил, что с начала года Вооруженные силы РФ освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии. По словам главы государства, войска взяли под контроль более 3 тысяч квадратных километров территории в Луганской и Донецкой народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Путин подчеркнул, что наступление продолжится.