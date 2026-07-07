В Татарстане планируют штрафовать за отсутствие рабочих мест для участников СВО

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что предлагается установить административное наказание в виде штрафов. Для должностных лиц размер штрафа составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.