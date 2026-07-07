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В Татарстане планируют штрафовать за отсутствие рабочих мест для участников СВО

Размер штрафа превысит 20 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Татарстане хотят ввести административную ответственность для работодателей за неисполнение требований по квотированию рабочих мест для участников СВО. Соответствующий законопроект внесло Правительство республики в Госсовет региона.

В пояснительной записке к проекту закона говорится, что предлагается установить административное наказание в виде штрафов. Для должностных лиц размер штрафа составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Принятие законопроекта обеспечит социальные гарантии участникам спецоперации. Документ разработан в связи с принятием республиканского закона «О квотировании рабочих мест для приема на работу участников специальной военной операции». В связи с этим работодатели с численностью работников более 200 человек должны выделять квоту в размере 1% от количества работающих для участников специальной военной операции.

Напомним, в Татарстане продолжается поддержка ветеранов СВО и их семей. С начала 2026 года 70 бойцов обратились в кадровые центры по вопросам трудоустройства.