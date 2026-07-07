Операторы центра «Рубикон» уничтожили гаубицу OTO Melara и танк Т-72

Министерство обороны РФ опубликовало кадры боевой работы операторов FPV-дронов передового центра «Рубикон». В ходе высокоточных ударов российским военнослужащим удалось ликвидировать целый ряд ключевых объектов и техники противника.
Среди уничтоженных целей отмечены итальянская 105-мм горная гаубица OTO Melara Mod 56 вместе с боекомплектом, а также тщательно замаскированный украинский танк Т-72.
Кроме того, под удар беспилотников попали автомобильная и инженерная техника, наземные робототехнические комплексы, а также элементы систем связи и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). В ведомстве отметили, что расчеты центра успешно перехватили и поразили несколько БПЛА противника различного назначения.
Отдельной успешной операцией «Рубикона» стало обнаружение пункта разгрузки снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в одном из населенных пунктов. Операторы дронов выследили объект и нанесли по нему серию точечных ударов. Средства объективного контроля зафиксировали в режиме реального времени мощную вторичную детонацию боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
Ранее Минобороны РФ показало кадры работы специалистов Испытательного центра «Рубикон» по уничтожению техники и живой силы ВСУ. На видео атаки FPV-дронов, сброс боеприпасов, поражение огневых позиций и временной дислокации украинских подразделений.