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ВС РФ уничтожили четыре катера ВСУ в Херсонской области. Видео

Минобороны сообщило об уничтожении четырех катеров ВСУ силами операторов БПЛА 18-й армии в Херсонской области. Противник прятал плавсредства на правом берегу Днепра для возможной доставки диверсантов. Объективный контроль зафиксировал прямое попадание по целям.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Российские операторы беспилотников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили четыре вражеских катера за минувшие сутки в Херсонской области. Кадры боевой работы дроноводов публикует телеканал RT.

По данным Минобороны, техника противника была обнаружена в ходе ведения воздушной разведки над правобережной частью Днепра. Катера были спрятаны и тщательно замаскированы среди частной застройки. Профессиональные действия операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии позволили нанести прицельные удары: российские специалисты осуществили точные сбросы осколочно-фугасных снарядов, полностью выведя плавсредства из строя.

В военном ведомстве подчеркнули, что уничтоженные катера могли быть использованы противником для доставки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра и в островную зону. Объективный контроль зафиксировал прямое попадание по целям.

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