ВС РФ уничтожили четыре катера ВСУ в Херсонской области. Видео

Российские операторы беспилотников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили четыре вражеских катера за минувшие сутки в Херсонской области. Кадры боевой работы дроноводов публикует телеканал RT.
По данным Минобороны, техника противника была обнаружена в ходе ведения воздушной разведки над правобережной частью Днепра. Катера были спрятаны и тщательно замаскированы среди частной застройки. Профессиональные действия операторов БПЛА 18-й общевойсковой армии позволили нанести прицельные удары: российские специалисты осуществили точные сбросы осколочно-фугасных снарядов, полностью выведя плавсредства из строя.
В военном ведомстве подчеркнули, что уничтоженные катера могли быть использованы противником для доставки диверсионно-разведывательных групп на левый берег Днепра и в островную зону. Объективный контроль зафиксировал прямое попадание по целям.