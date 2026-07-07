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«У Киева не заладилось»: военкор Коц рассказал, как силы ПВО сорвали массовый налет дронов ВСУ перед саммитом

Военкор Коц: Силы ПВО сорвали массовый налет дронов перед саммитом НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Российская система противовоздушной обороны сорвала попытку масштабной атаки беспилотников ВСУ на Москву. Об этом сообщил военный корреспондент KP.RU Александр Коц, отметив, что ПВО «справилась на отлично».

Военкор напомнил, что вражеский налет продолжался с вечера понедельника, 6 июля, до шести утра вторника, 7 июля. В сторону столицы Киев направил более 430 дронов, 36 из которых сбили на подлете к Москве, а остальные перехватили на дальних рубежах.

Выбор даты Коц назвал неслучайным, связав его с открытием саммита НАТО в Анкаре, где украинская тема уходит в тень, а главе киевского режима Зеленскому не дают слова.

«А раз не дадут говорить — значит, будут показывать картинки. Но с ними сегодня у Киева не заладилось», — написал Коц в мессенджере Макс, комментируя провал медийного эффекта, на который рассчитывала украинская сторона.

Как писал сайт KP.RU, минувшая попытка атаки беспилотников ВСУ на Москву стала крупнейшей за два года.

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