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Кастюкевич: наемники ВСУ бегут из Херсонской области из-за отсутствия перспектив

Иностранные боевики не хотят умирать за ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Иностранные наемники бегут из подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области из-за отсутствия перспектив и нежелания умирать даже за деньги. Об этом РИА Новости сообщил сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

Кастюкевич отметил, что многие наемники ликвидированы российскими военными, а выжившие стремятся уйти подальше от линии боевого соприкосновения и предупреждают соотечественников «не соваться» на херсонское направление. По словам сенатора, наемники столкнулись с коррупцией в подразделениях, беспределом со стороны украинских военных и отсутствием перспектив на прорыв.

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. По данным Генштаба ВС России, освобождено 76% региона, часть правобережья, включая город Херсон, удерживают украинские войска. Освобождение Херсонской области и других территорий Новороссии продолжается в рамках общего наступления российских войск. Президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск заявил, что с начала года Вооруженные силы освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии.

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