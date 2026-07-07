Кастюкевич: наемники ВСУ бегут из Херсонской области из-за отсутствия перспектив

Херсонская область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. По данным Генштаба ВС России, освобождено 76% региона, часть правобережья, включая город Херсон, удерживают украинские войска. Освобождение Херсонской области и других территорий Новороссии продолжается в рамках общего наступления российских войск. Президент России Владимир Путин в ходе посещения вспомогательного командного пункта объединенной группировки войск заявил, что с начала года Вооруженные силы освободили 133 населенных пункта в Донбассе и Новороссии.