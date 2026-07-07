Учебные сборы территориальных войск начались в двух районах Брестской области

Районы расположены недалеко от границы Беларуси с Украиной. Учения проходят с 7 по 31 июля.
«Основное внимание будет уделено отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов», — отметили в оборонном ведомстве.
Также во время сборов планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными. Еще одна задача — подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением.
Будет и отрабатываться формирование, подготовка и применение отрядов народного ополчения.