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Учебные сборы территориальных войск начались в двух районах Брестской области

МИНСК, 7 июл — Sputnik. Плановые учебные сборы с военнообязанными территориальных войск начались во вторник в Малоритском и Дрогичинском районах, сообщило Минобороны Беларуси.

Источник: Sputnik.by

Районы расположены недалеко от границы Беларуси с Украиной. Учения проходят с 7 по 31 июля.

«Основное внимание будет уделено отработке задач территориальной обороны в ходе реализации мер военного положения с отработкой вопросов защиты личного состава и объектов от беспилотных летательных аппаратов», — отметили в оборонном ведомстве.

Также во время сборов планируется восстановить навыки командного состава в управлении подчиненными. Еще одна задача — подготовить военнообязанных к выполнению задач в соответствии с должностным предназначением.

Будет и отрабатываться формирование, подготовка и применение отрядов народного ополчения.