Полпред признал повреждения ОНПЗ: атака БПЛА на Сибирь и её последствия — хронология

Практически одновременно беспилотная опасность была объявлена в Новосибирской области. В 21:45 по местному времени на мобильные устройства жителей начали приходить экстренные оповещения от РСЧС. Гражданам предписывалось немедленно пройти в комнаты с капитальными стенами и держаться подальше от окон. Сразу за этим Росавиация ввела временные ограничения на взлет и посадку в аэропорту Толмачево. Режим «закрытого неба» продлился до 23:30, после чего все запреты были сняты.