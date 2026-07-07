Полпред признал повреждения ОНПЗ: атака БПЛА на Сибирь и её последствия — хронология

Чиновник признал: нефтеперерабатывающий завод получил повреждения, однако персонал не пострадал. Это заявление расставило точки над «i» в череде тревожных событий, которые накануне парализовали авиасообщение в двух регионах и спровоцировали ручное регулирование топливного рынка.
Хроника вечера 6 июля
Первые сигналы об угрозе с воздуха начали поступать из Омска во второй половине дня. Губернатор Виталий Хоценко оперативно сообщил, что несколько вражеских аппаратов прорвались к северной промышленной зоне города. Спустя непродолжительное время он конкретизировал: главной мишенью стал Омский НПЗ. Основную часть воздушных целей, по словам главы региона, удалось ликвидировать силами ПВО, обошлось без жертв.
На время разбора обстановки воздушная гавань Омска полностью остановила обслуживание рейсов. Воздушные суда, уже подходившие к городу, были вынуждены сменить курс — их принимали запасные аэродромы в Новосибирске, Сургуте и Астане.
Практически одновременно беспилотная опасность была объявлена в Новосибирской области. В 21:45 по местному времени на мобильные устройства жителей начали приходить экстренные оповещения от РСЧС. Гражданам предписывалось немедленно пройти в комнаты с капитальными стенами и держаться подальше от окон. Сразу за этим Росавиация ввела временные ограничения на взлет и посадку в аэропорту Толмачево. Режим «закрытого неба» продлился до 23:30, после чего все запреты были сняты.
Топливное эхо атаки
Если ограничения в аэропортах исчезли вместе с сигналом отбоя, то на рынке горючего последствия ощущаются до сих пор. Власти Новосибирской области, регион которой критически зависит от поставок с омского завода, объявили о введении режима повышенной готовности. На АЗС начали действовать жесткие лимиты: в одни руки теперь отпускают не больше 30 литров бензина и 60 литров дизеля за одну транзакцию.
Одновременно закреплен приоритетный доступ к колонкам для автомобилей экстренных и коммунальных служб, а также общественного транспорта. Для рядовых потребителей розничная продажа, по сути, переведена в режим нормирования до стабилизации снабжения.
Что сообщил полпред Серышев
Официальный комментарий на уровне федерального округа последовал на следующий день. Полномочный представитель президента Анатолий Серышев подтвердил, что силы противовоздушной обороны сбили большинство летевших дронов, но избежать повреждений на территории предприятия не удалось.
«В настоящее время проводится оценка ущерба. Компетентными службами организованы восстановительные работы. Беспилотная опасность отменена. Силы ПВО, расположенные в пределах округа, осуществляют постоянный контроль воздушного пространства и находятся в полной боевой готовности», — заявил Серышев.
Полпред сделал особый акцент на информационной гигиене. Он призвал граждан не публиковать в соцсетях фотографии и видеоролики с места происшествия — такие материалы, по его словам, могут быть использованы противником для корректировки новых ударов. Любые зафиксированные кадры следует передавать только сотрудникам спецслужб. При обнаружении подозрительных объектов в небе необходимо незамедлительно звонить по единому номеру экстренных служб 112.
Справка:
Омский нефтеперерабатывающий завод — один из крупнейших НПЗ России, принадлежит «Газпром нефти». Проектная мощность переработки составляет порядка 20−21 млн тонн нефти в год. Завод обеспечивает бензином, дизельным топливом и авиационным керосином не только Омскую область, но и является ключевым поставщиком для всего Сибирского федерального округа, частично покрывая потребности Дальнего Востока и Урала. Именно глубокая интеграция предприятия в топливную логистику макрорегиона делает любые перебои в его работе мгновенно ощутимыми на АЗС соседних областей.
Елена Романова