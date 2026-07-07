Домохозяйка из Приморья ответит за публичную поддержку террористов в интернете

Жительница одного из городов в Приморье привлечена к уголовной ответственности за публичное оправдание терроризма в социальных сетях, сообщается в официальном ТГ-канале (16+) Антитеррористической комиссии Приморья.
«Домохозяйка открыто поддерживала в социальных сетях нападение террористов из запрещённых на территории РФ организаций», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что женщина оправдывала нападение врагов на приграничные районы Белгородской области.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 Уголовного кодекса РФ («Публичное оправдание терроризма с использованием информационно-телекоммуникационных сетей»). Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы.
Напомним, что суд во Владивостоке вынес приговор местной жительнице за систематические денежные переводы в пользу организации, запрещённой за экстремизм.