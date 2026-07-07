Зачем в Омской области создали добровольческий отряд «БАРС-55»?

«Президентом России 18 марта 2022 года было принято решение о формировании добровольческих отрядов “БАРС”. Их формирование осуществлялось под личным контролем начальника ГОМУ Генерального штаба. Созданная им система отбора граждан, комплектования и обеспечения отрядов, их подготовки позволила в короткие сроки усилить соединения и воинские части, участвующие в СВО, подготовленными подразделениями с мотивированным личным составом», — заявляется на официальном сайте Минобороны РФ.