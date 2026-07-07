Зачем в Омской области создали добровольческий отряд «БАРС-55»?

«Продолжается набор омичей в отряд “БАРС-55”, чтобы лично, если это потребуется, встать на защиту родного региона. Мы живем в непростое время, когда нельзя оставаться в стороне», — заявил Виталий Хоценко.
Как отметил глава региона, омичей, которые добровольно вступят в отряд «БАРС-55», опытные инструкторы научат военному делу, оказанию медицинской помощи в условиях чрезвычайной ситуации, искусству радиоэлектронной борьбы и другим полезным навыкам.
По обращению «СуперОмска» пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева уточнила, что «БАРС-55» является отрядом территориальной обороны и создан в Омской области он недавно.
Согласно открытым данным, Боевой армейский резерв страны (БАРС) — мобилизационный людской резерв российских Вооруженных сил, Службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, формируемый на добровольной основе путем заключения контракта о пребывании в резерве.
«Президентом России 18 марта 2022 года было принято решение о формировании добровольческих отрядов “БАРС”. Их формирование осуществлялось под личным контролем начальника ГОМУ Генерального штаба. Созданная им система отбора граждан, комплектования и обеспечения отрядов, их подготовки позволила в короткие сроки усилить соединения и воинские части, участвующие в СВО, подготовленными подразделениями с мотивированным личным составом», — заявляется на официальном сайте Минобороны РФ.
Как заявил Виталий Хоценко, в Омской области подать заявление и узнать подробности о выплатах и мерах поддержки для вступивших в отряд «БАРС-55» можно в военном комиссариате.