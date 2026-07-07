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NYT: новая тактика применения ПВО не помогла Украине отразить российские атаки

Украина изменила способ использования военными систем противовоздушной обороны Patriot. Но российские атаки доказывают, что это не помогло преодолеть нехватку ракет-перехватчиков, пишет американская газета The New York Times.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, украинские военные используют Patriot только против самых быстроходных баллистических ракет, но из-за нехватки перехватчиков им приходится импровизировать.

Например, они, по сведениям NYT, при приближении баллистических ракет используют только один перехватчик вместо обычных двух или более. Они также перевели ЗРК Patriot в ручной режим, чтобы избежать автоматической стрельбы по таким целям, как тихоходные недорогие БПЛА. Против беспилотников, как пишет NYT, они применяют пулеметы, установленные на крышах, вертолетах и кузовах грузовиков, а в последнее время — дроны-перехватчики.

Украинские командиры ПВО и эксперты раньше называли эту тактику крайней мерой для военных с ограниченными ресурсами. Теперь, на фоне массированных обстрелов со стороны России, роль такой адаптации возрастает.

Кроме того, украинцы начали активно применять тактику «бей и беги» — быстро перемещать батареи после выстрела, чтобы избежать контрудара. А для отвлечения внимания они используют ложные приманки в виде ЗРК Patriot, утверждает издание. Такие системы стоят не более 30 тыс. долларов за штуку, тогда как полностью заряженная система Patriot стоит около 1 млрд долларов.

Вячеслав Агеев, командир украинского подразделения Patriot, рассказал NYT, что сначала они полагались на тактику и знания, которые получили при обучении в США. Однако им пришлось «отойти от американских шаблонов» и изменить способы применения Patriot с учетом собственного боевого опыта и навыков.

Но несмотря на «новшества», этого оказалось недостаточно, чтобы уберечь страну от ударов российских ракет и беспилотников, констатирует NYT.

В статье говорится, что Россия регулярно запускает различные типы ракет и БПЛА, которые сбивают с толку украинских военных, истощенных, перегруженных работой и испытывающих опасную нехватку средств ПВО. Как пишет NYT со ссылкой на данные ВВС Украины, с начала года Россия запустила по Украине 521 баллистическую ракету — это более чем в два раза превосходит российские залпы за аналогичный период 2025 года.

Украина не раскрывает оставшиеся запасы ракет-перехватчиков Patriot, но ее настоятельные просьбы о новых поставках противоракет свидетельствуют о том, что эти запасы невелики.

В результате украинские операторы вынуждены экономить даже больше обычного и принимать рискованные решения, которых при лучшем снабжении можно было бы избежать.

Но существенное пополнение запасов ВСУ в ближайшее время маловероятно: дефицит перехватчиков и ЗРК Patriot, вызванный войной США с Ираном, сделал Украину «еще менее приоритетной задачей», заключает NYT.

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