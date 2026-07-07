NYT: новая тактика применения ПВО не помогла Украине отразить российские атаки

Например, они, по сведениям NYT, при приближении баллистических ракет используют только один перехватчик вместо обычных двух или более. Они также перевели ЗРК Patriot в ручной режим, чтобы избежать автоматической стрельбы по таким целям, как тихоходные недорогие БПЛА. Против беспилотников, как пишет NYT, они применяют пулеметы, установленные на крышах, вертолетах и кузовах грузовиков, а в последнее время — дроны-перехватчики.