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ВС России нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры ВСУ

ВС РФ за сутки нанесли удар по объектам энергетики и портовой инфраструктуры ВСУ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Вооруженные силы России за сутки нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры, энергетики и логистическим центрам, используемым ВСУ, сообщили Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемых ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», — говорится в сообщении.