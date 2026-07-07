ВС России нанесли удар по объектам портовой инфраструктуры ВСУ

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемых ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах», — говорится в сообщении.