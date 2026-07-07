ВС РФ взяли под контроль село в Харьковской области
Бойцы «Северной» группировки освободили населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области.
«Север» наступает в Харьковской области
Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области.
Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак» и восемь автомобилей.
«Запад» занял выгодные рубежи
Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щурово, Рубцы ДНР, Ольговка и Подлиман Харьковской области.
Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.
Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю
Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.
Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.
«Центр» атакует ВСУ в ДНР
За сутки подразделения «Центра» нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.
Потери украинской стороны: порядка 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.
«Восток» продавил линию обороны противника
Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Маломихайловка, Гавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области и Даниловка Запорожской области.
Потери ВСУ за сутки: свыше 475 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей.
«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях
Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Музыковка, Зеленовка Херсонской области и Орехов Запорожской области.
«Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — уточнили в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.
Средства ПВО за сутки сбили:
- 11 управляемых авиабомб;
- 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
- две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
- 797 БПЛА самолетного типа.
«Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника», — сообщили в Министерстве обороны РФ.