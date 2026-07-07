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Главное из брифинга Минобороны 7 июля 2026 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 7 июля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль село в Харьковской области

Бойцы «Северной» группировки освободили населенный пункт Петро-Ивановка в Харьковской области.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

«Север» наступает в Харьковской области

Подразделения «Северной» группировки атаковали три бригады ВСУ в районе трех населенных пунктов Харьковской области, а также три бригады в районах трех населенных пунктов Сумской области.

Потери украинской стороны за сутки составили: порядка 205 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину «Казак» и восемь автомобилей.

«Запад» занял выгодные рубежи

Российские бойцы нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Щурово, Рубцы ДНР, Ольговка и Подлиман Харьковской области.

Всего в зоне ответственности «Запада» потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие.

Подразделения «Юга» улучшили положение по переднему краю

Военнослужащие «Южной» группировки нанесли поражение четырем бригадам ВСУ в районах четырех населенных пунктов ДНР.

Всего в зоне ответственности «Юга» потери ВСУ составили: свыше 225 военнослужащих, боевую бронированную машину, 20 автомобилей и два орудия полевой артиллерии.

«Центр» атакует ВСУ в ДНР

За сутки подразделения «Центра» нанесли удары по пяти бригадам ВСУ в районах пяти населенных пунктов ДНР.

Потери украинской стороны: порядка 360 военнослужащих, боевая бронированная машина, четыре автомобиля и два орудия полевой артиллерии.

«Восток» продавил линию обороны противника

Подразделения «Восточной» группировки нанесли поражение трем бригадам и двум штурмовым полкам ВСУ в районах населенных пунктов Ивановка, Маломихайловка, Гавриловка, Великомихайловка Днепропетровской области и Даниловка Запорожской области.

Потери ВСУ за сутки: свыше 475 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, девять автомобилей.

«Днепр» противостоит ВСУ в Запорожской и Херсонской областях

Бойцы «Днепра» нанесли удар по двум бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Музыковка, Зеленовка Херсонской области и Орехов Запорожской области.

«Уничтожено до 65 военнослужащих ВСУ, девять автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы», — уточнили в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России ударили по объектам портовой инфраструктуры, энергетики, логистическим центрам, используемым ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 144 районах.

Средства ПВО за сутки сбили:

  • 11 управляемых авиабомб;
  • 27 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS;
  • две управляемые ракеты большой дальности «Нептун»;
  • 797 БПЛА самолетного типа.

«Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров противника», — сообщили в Министерстве обороны РФ.