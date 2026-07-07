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В Геленджике объяснили громкие звуки работой ПВО

Громкие звуки в Геленджике: мэр Богодистов сообщил о работе дежурных средств ПВО.

Источник: Комсомольская правда

Глава Геленджика Алексей Богодистов прокомментировал сообщения о громких звуках, которые услышали жители и гости курорта, связав их с функционированием дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО).

По заявлению руководителя города-курорта, возникшие звуковые эффекты обусловлены работой военных систем, при этом непосредственная угроза для безопасности населения на территории муниципалитета отсутствует. Богодистов также напомнил гражданам о строгом запрете на проведение фото- и видеосъемки позиций ПВО, фиксацию моментов их работы и последующее распространение этих материалов в открытых источниках.

Для сообщения о возможных происшествиях или обнаружении подозрительных объектов жителям рекомендовано использовать единый номер экстренных служб 112.