В Геленджике объяснили громкие звуки работой ПВО

По заявлению руководителя города-курорта, возникшие звуковые эффекты обусловлены работой военных систем, при этом непосредственная угроза для безопасности населения на территории муниципалитета отсутствует. Богодистов также напомнил гражданам о строгом запрете на проведение фото- и видеосъемки позиций ПВО, фиксацию моментов их работы и последующее распространение этих материалов в открытых источниках.