Прикамье простится с погибшими на СВО земляками из Очера

Дмитрий Давыдов родился 10 октября 1991 года в поселке Пожва Юсьвинского района. Окончил Пермскую государственную сельскохозяйственную академию. Работал на Пожвинском машиностроительный завод резчиком металла, с сентября 2023 по август 2025 года — Очерском машинстроительном заводе. С супругой воспитывал дочь. Погиб при выполнении боевых задач 12 июня 2026 года.