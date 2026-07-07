Военкор раскрыл детали блокирования для ВСУ наземных путей в Николаевке

В донецком поселке Николаевка российские войска пресекли возможность использования наземных путей сообщения подразделениями ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Владимир Разин в беседе с ИС «Вести».
По словам военкора, сейчас перед ВС РФ стоит задача по блокированию логистики вокруг Славянска и Краматорска. «С каждым шагом, с приближением к этим городам, нашим беспилотникам и артиллеристам становится легче работать, увеличивается число целей», — отметил Разин.
Он пояснил, что в Николаевке противник утратил возможность свободно использовать наземный транспорт так же, как это ранее было в Константиновке. «Наши операторы беспилотной авиации максимально перерезают дороги», — подчеркнул журналист.
Владимир Разин также добавил, что в ответ на действия российских сил противник делает ставку на собственные БПЛА, однако слаженная работа армии России сводит эти попытки к нулю.