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Военкор раскрыл детали блокирования для ВСУ наземных путей в Николаевке

Российские войска пресекли возможность использования наземных путей сообщения подразделениями ВСУ в донецком поселке Николаевка. Военкор Владимир Разин сообщил, что сейчас перед ВС РФ стоит задача по блокированию логистики вокруг Славянска и Краматорска.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В донецком поселке Николаевка российские войска пресекли возможность использования наземных путей сообщения подразделениями ВСУ. Об этом сообщил военный корреспондент Владимир Разин в беседе с ИС «Вести».

По словам военкора, сейчас перед ВС РФ стоит задача по блокированию логистики вокруг Славянска и Краматорска. «С каждым шагом, с приближением к этим городам, нашим беспилотникам и артиллеристам становится легче работать, увеличивается число целей», — отметил Разин.

Он пояснил, что в Николаевке противник утратил возможность свободно использовать наземный транспорт так же, как это ранее было в Константиновке. «Наши операторы беспилотной авиации максимально перерезают дороги», — подчеркнул журналист.

Владимир Разин также добавил, что в ответ на действия российских сил противник делает ставку на собственные БПЛА, однако слаженная работа армии России сводит эти попытки к нулю.

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