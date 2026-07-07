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В Госдуме оценили планы Киева затянуть конфликт на десять лет

Планы украинской стороны затянуть конфликт на десятилетие назвали в России не более чем фантазиями. Депутат Госдумы Александр Толмачев в разговоре с «Лентой.ру» раскритиковал недавние высказывания главы офиса президента Украины Кирилла Буданова*.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

«Слова “десяток лет” и “Украина” в одном предложении звучат неоправданно оптимистично, когда об этом говорит представитель террористического киевского режима. Сегодня рассуждения о том, что Украина готова воевать еще десяток лет, — это фантазии», — заявил собеседник «Ленты.ру».

По мнению политика, восстановление отношений между странами неизбежно — любой конфликт рано или поздно заканчивается. Однако ключевой вопрос, по его словам, заключается в том, какой будет вторая сторона этих отношений. Толмачев поставил под сомнение, сохранится ли страна под названием Украина. Депутат задался вопросами: в каких границах она будет существовать, какой идеологии станет следовать и появится ли у нее легитимный руководитель, а не военный преступник?

Ранее глава офиса Зеленского заявлял, что возобновление отношений России и Украины возможно через «десяток» лет. Главным условием для этого, добавляет глава офиса, будет появление сил, настроенных на диалог.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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