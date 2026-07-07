В Госдуме оценили планы Киева затянуть конфликт на десять лет

По мнению политика, восстановление отношений между странами неизбежно — любой конфликт рано или поздно заканчивается. Однако ключевой вопрос, по его словам, заключается в том, какой будет вторая сторона этих отношений. Толмачев поставил под сомнение, сохранится ли страна под названием Украина. Депутат задался вопросами: в каких границах она будет существовать, какой идеологии станет следовать и появится ли у нее легитимный руководитель, а не военный преступник?